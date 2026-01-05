สถานทูตไทยฯ พร้อมจัดเลือกตั้ง-ลงประชามตินอกราชอาณาจักรในโปแลนด์และยูเครน 25 ม.ค.นี้

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ เปิดเผยว่า ขณะนี้พร้อมจัดการเลือกตั้ง และออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร สำหรับพลเมืองไทยผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่อาศัยในประเทศโปแลนด์และยูเครน ด้วยการลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ โปแลนด์ ในวันที่ 25 มกราคม 2569 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. และเปิดให้ลงคะแนนเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรทางไปรษณีย์ โดยให้ส่งบัตรเลือกตั้งและบัตรประชามติ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ภายในวันที่ 28 มกราคม 2569