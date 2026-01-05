กกต.สรุป 16 วันลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 1.5 ล้านคน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปยอดจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 จนถึงวันนี้ (5 ม.ค.) รวม 16 วันของการลงทะเบียน พบว่ามีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์แล้ว จำนวน 1,531,729 คน แบ่งเป็นในเขตเลือกตั้ง จำนวน 5,063 คน นอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 1,420,850 คน นอกราชอาณาจักร จำนวน 105,816 คน
และในช่วงวันที่ 3-4 มกราคม 2569 มีผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตออกเสียงประชามติ นอกราชอาณาจักร และที่ออกเสียงประชามติสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ รวมจำนวน 620,476 คน แบ่งเป็น นอกเขตออกเสียง จำนวน 574,719 คน นอกราชอาณาจักรจำนวน 45,757 คน