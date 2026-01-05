สถานทูตไทย ณ กรุงลิมา ยันสถานการณ์ในเวเนฯ ไม่กระทบจัดเลือกตั้ง-ลงประชามติ

สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงลิมา ประเทศเปรู ซึ่งรับผิดชอบจัดการเลือกตั้ง สส. และการลงประชามติ ใน 5 ประเทศ ได้แก่ เปรู โบลิเวีย เอกวาดอร์ เวเนซุเอลา และ โคลอมเบีย เปิดเผยว่า สถานการณ์กองทัพสหรัฐฯ ปฏิบัติการทางทหารจับกุมตัวประธานาธิบดีนิโกลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลา พร้อมด้วยภรรยา คือซิเลีย ฟลอเรส ในกลางกรุงคารากัส เวเนซุเอลา เมื่อวันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมา ไม่มีผลกระทบต่อการจัดเลือกตั้งและลงประชามตินอกราชอาณาจักรในเวเนซุเอลาแต่อย่างใด เนื่องจากปัจจุบัน เวเนซุเอลา มีพลเมืองไทยซึ่งเป็นผู้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งเพียง 1 คน และขณะนี้อยู่ระหว่างเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเยี่ยมญาติ
ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงลิมา จะจัดการเลือกตั้งและลงประชามติ 2 รูปแบบ รูปแบบแรก การลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง สำหรับพลเมืองไทยผู้มีสิทธิออกเสียงในประเทศเปรู ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา เลขที่ 678 ถนน Coronel P. Portillo เขต San Isidro กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2569 ระหว่างเวลา 10.00น. -17.00น.
รูปแบบที่สอง การออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์สำหรับพลเมืองไทยผู้มีสิทธิออกเสียงในเปรู โบลิเวีย เอกวาดอร์ เวเนซุเอลา และ โคลอมเบีย โดยให้ส่งบัตรเลือกตั้งถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมาภายในเวลา 17.00น. วันที่ 29 มกราคม 2569
และจะนับคะแนแนนออกเสียงนอกราชอาณาจักร ณสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู ในที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00น. (ตามเวลาท้องถิ่นของเปรู) เป็นต้นไป