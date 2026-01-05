2 วันลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขต-นอกราชอาณาจักร 620,476 คน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปยอดจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขต และออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2569 โดยจากการเปิดให้ลงทะเบียน 2 วันคือวันที่ 3-4 มกราคม มีผู้ขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามติรวม 620,476 คน โดยเป็นผู้ขอใช้สิทธินอกเขตออกเสียง จำนวน 574,719 คน และมีผู้ขอใช้สิทธินอกราชอาณาจักรจำนวน 45,757 คน
โดยวันนี้ (5 มกราคม) ถือเป็นสุดท้ายของการเปิดให้ลงทะเบียนโดยผู้ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตออกเสียงในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันเลือกตั้ง ยังสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิได้ผ่านทั้ง 3 ช่องทาง คือ (1) ยื่นนายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น หรือเอกอัครราชทูตหรือผู้ได้รับ มอบหมายก่อนเวลา 16.30 น. ของวันนี้
(2) ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และ (3) ยื่นคำขอทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เฉพาะนอกเขต – นอกราชอาณาจักร) ยื่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะปิดอัตโนมัติวันนี้ เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย