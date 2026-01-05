มท.1 อวยพร ขรก.ให้กระฉับกระเฉงเหมือนสิงห์ ว่องไวเหมือนม้า

เมื่อเวลา 10.39 น. ที่ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พบปะและให้พรแก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2569 โดยมี น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ประธานกรรมการคู่สมรส คณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทย น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมด้วย
โอกาสนี้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำคณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ และคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เข้ากล่าวอวยพรปีใหม่ และรับพรปีใหม่จากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายอนุทิน กล่าวว่า ขอขอบคุณท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดี ผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และคณะ สำหรับคำอวยพรและความปรารถนาดีที่ได้มอบให้กับตน รัฐมนตรีช่วยว่าการ และครอบครัว ซึ่งก็ต้องกล่าวว่า ผลงานทั้งหมดที่มีก็ล้วนเกิดจากความร่วมมือของชาวกระทรวงมหาดไทย ในตอนที่ได้มีโอกาสดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีควบคู่กับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แม้เวลาที่จะมาอยู่กับกระทรวงมหาดไทยมีไม่มากนัก แต่ก็ได้รับความร่วมมือที่ดี การสนับสนุนที่ดีจากท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยและพี่น้องข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกคน ทำให้การทำงานควบคู่กัน ผสมผสานกันในภารกิจของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กลายเป็นพลังบวกที่ทําให้ผลงานต่างๆ ตอบสนองต่อพี่น้องประชาชนได้บังเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ชื่นชม เป็นที่เชื่อมั่นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
นายอนุทิน กล่าวว่า "ในสถานการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น ก็ต้องขออภัยด้วยที่ผมมักจะมากระทรวงนี้กับสถานการณ์ต่างๆ ตลอดเวลา เดี๋ยวก็น้ำท่วม เดี๋ยวก็ฝนแล้ง เดี๋ยวก็ดินถล่ม เดี๋ยวก็มีภาวะสงครามอะไรต่างๆ แต่ผมไม่เคยเห็นความย่อท้อของพวกท่าน ตรงกันข้าม ได้เห็นความทุ่มเท หลายๆ ท่านได้ทิ้งความสุขสบาย ทั้งที่ตัวเองก็มีตำแหน่งระดับสูง ก็ลงไปอยู่ที่หน้างาน ไปแก้ไขปัญหา เพื่อทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดี บางทีอาจจะมีความล่าช้าไปบ้าง อันนั้นก็เป็นการประเมินของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเราก็ต้องไม่ถือว่านั่นคือสิ่งที่จะมาบั่นทอนการทํางานของเรา"
อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าทุกท่านทราบดีในใจว่า สิ่งที่เราได้ปฏิบัติ เป็นการทําอย่างรวดเร็ว อย่างสุดความสามารถ ก็ขอให้เราได้มีความมั่นใจว่า ตราบใดก็ตามที่พี่น้องประชาชนมีทุกข์ เราต้องทําหน้าที่บําบัดทุกข์ บํารุงสุขอย่างเต็มกําลัง ด้วยพลังของชาวกระทรวงมหาดไทย ทำด้วยความมั่นใจ ทำด้วยความรวดเร็ว ตั้งใจทำให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลัง ซึ่งต้องขอบพระคุณในความร่วมมือที่ดี ถือซะว่าความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตัวตนนั้น ก็มาจากการสนับสนุนของพวกท่าน พี่น้องข้าราชการชาวกระทรวงมหาดไทยทุกคน ตนจดจําไว้ตลอดเวลา แล้วก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับทุกท่าน
นายอนุทิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีใหม่นี้น่าจะเป็นปีที่ดี เป็นปีม้า ซึ่งคุณลักษณะของม้า ก็คือการกระโดดทะยานไปข้างหน้า รู้จังหวะจะโคน รู้วิธีการทำความเร็ว และสิ่งที่เป็นคุณลักษณะของม้าก็คือ วิ่งเท่าไหร่ก็ไม่เคยล้ม ก็ขอให้พวกเราได้แปลงสภาพ เป็นทั้งสิงห์ แล้วก็ขอให้มีความกระฉับกระเฉงแคล่วคล่องว่องไวเหมือนม้า ให้สมกับปี ทําให้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ สิ่งที่ไม่เป็นมงคลทั้งหลายขอให้ผ่านพ้นไปกับปีที่ผ่านมา แล้วก็เริ่มศักราชใหม่ ด้วยความเป็นมงคล