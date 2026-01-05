หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ "พระพันปีหลวง"

วันที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 06.50 น. หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ ยุคล ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เวลา 10.50 น. นายพลกร สุวรรณรัฐ องคมนตรี บำเพ็ญพระราชกุศล ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ในการนี้ ราชสกุลมาลากุล ราชสกุลกล้วยไม้ ราชสกุลกุสุมา ราชสกุลเดชาติวงศ์ ราชสกุลพนมวัน ราชสกุลกุญชร ราชสกุลเรณุนันท์ ราชสกุลทินกร ราชสกุลวัชรีวงศ์ ราชสกุลชุมแสง ราชสกุลสนิทวงศ์ ราชสกุลนิลรัตน์ ราชสกุลอรุณวงษ์ ราชสกุลกปิตถา ราชสกุลปราโมช ร่วมพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพล และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
ทั้งนี้ สํานักพระราชวัง รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เป็นวันที่ 57 โดยมีประชาชน คณะบุคคลจากจังหวัดต่างๆ อาทิ จ.ยะลา ยโสธร พิจิตร แพร่ เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ และวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง