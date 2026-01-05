หยุดยาวช่วงปีใหม่ 4 วัน เวียดนามต้อนรับนักท่องเที่ยว 3.5 ล้านคน

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติเวียดนาม (VNAT) เปิดเผยว่า เวียดนามต้อนรับนักท่องเที่ยวราว 3.5 ล้านคน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่รวม 4 วัน ระหว่างวันที่ 1-4 มกราคม 2569
นครโฮจิมินห์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจทางตอนใต้ของเวียดนาม มียอดผู้มาเยือนสูงสุดที่ 1.24 ล้านคน เพิ่มขึ้น 65% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยในช่วงเวลาดังกล่าว นครโฮจิมินห์ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 75,700 คน ซึ่งเพิ่มขึ้น 83% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
ขณะเดียวกัน แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ได้แก่ จังหวัดนิงบิ่ญ และจังหวัดกว๋างนิญ ทางตอนเหนือ จังหวัดเลิมด่ง ทางตอนใต้ รวมถึงกรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศ
VNAT ระบุว่า เทศกาลหยุดยาว 4 วัน เป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการขยายตัวของการท่องเที่ยวในประเทศ
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ภาคการท่องเที่ยวของเวียดนามตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ 25 ล้านคน และนักท่องเที่ยวภายในประเทศ 150 ล้านครั้ง ในปี 2569