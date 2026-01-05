อู้ฟู่! ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน”พิพัฒน์-คู่สมรส" รวยกว่า 4 พันล้าน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ กรณีเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 พร้อมด้วยคู่สมรส นางนาที รัชกิจประการ ซึ่งมีทรัพย์สินรวม 4,613,298,165.93 บาท และหนี้สิน 84,892.83 บาท
โดยในปีที่ผ่านมา นายพิพัฒน์มีรายได้ 75,261,710.95 บาท เช่น รายได้จากการขายหุ้น 47,383,591.40 บาท และรายจ่าย 116,953,142.11 บาท เช่น ค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายหุ้น 55,671,876.49 บาท ปัจจุบันมีทรัพย์สิน 4,523,126,641.78 บาท ประกอบด้วย
– เงินลงทุน เช่น บริษัท รัชกิจโฮลดิ้ง 3,626 ล้านบาท, บมจ. อาม่ามารีน (AMA) 143 ล้านบาท, บริษัท รัชกิจคอร์โปเรชั่น 101.08 ล้านบาท, บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) 17.6 ล้านบาท รวมเป็นจำนวน 3,936,434,836.25 บาท
– เงินให้กู้ยืม เช่น บริษัท สยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัล, บริษัท รัชกิจคอร์ปอเรชั่น จำนวน 433,177,600 บาท
– สิทธิและสัมปทาน 40,248,702.25 บาท
– ที่ดินในจังหวัดตาก เพชรบุรี สระบุรี จำนวน 43 แปลง มูลค่า 32,777,100 บาท
– ทรัพย์สินอื่น เช่น พระเครื่อง 61 รายการ แหวนเพชร 3 วง ปืน 5 กระบอก นาฬิกาข้อมือ 5 เรือน มูลค่า 32,025,000 บาท
– โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดสระบุรี จำนวน 28 หลัง มูลค่า 16,010,000 บาท
– ยานพาหนะเป็นรถยนต์จำนวน 6 คัน มูลค่า 15,890,000 บาท
– เงินฝากในธนาคาร 8 บัญชี จำนวน 15,563,403.28 บาท
– เงินสด 1,000,000 บาท
ส่วนนางนาที มีรายได้ 22,067,985 บาท เช่น รายได้จากการขายอาคาร และรายจ่าย 19,400,000 บาท เช่น รายจ่ายจากการให้กู้ยืมเงิน 15,000,000 บาท ปัจจุบันมีทรัพย์สิน 90,181,524.15 บาท ประกอบด้วย
– โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดพัทลุง ปทุมธานี สงขลา และกรุงเทพฯ จำนวน 9 หลัง มูลค่า 36,469,376 บาท
– ทรัพย์สินอื่น เช่น กระเป๋าถือ 28 รายการ นาฬิกาข้อมือ เข็มขัด เครื่องประดับจำนวนมาก มูลค่า 16,074,972 บาท
– เงินให้กู้ยืม 15,000,000 บาท
– ที่ดินในจังหวัดสงขลา พัทลุง ปทุมธานี และกรุงเทพฯ จำนวน 17 แปลง มูลค่า 13,182,300 บาท
– สิทธิและสัมปทาน 4,849,340 บาท
– เงินฝากในธนาคารจำนวน 9 บัญชี จำนวน 2,696,004.56 บาท
– ยานพาหนะเป็นรถยนต์จำนวน 2 คัน มูลค่า 996,696 บาท
– เงินสด 500,000 บาท
– เงินลงทุน 402,835.59 บาท
ทั้งนี้ ทรัพย์สินของนายพิพัฒน์ และคู่สมรส เพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนพ้นจากเก้าอี้ รมว.แรงงาน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 มีทรัพย์สินรวม 1,475,132,390.47 บาท และหนี้สิน 742,996.16 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนของนายพิพัฒน์ที่เพิ่มขึ้นจาก 822,996,722 บาท เป็น 3,936,434,836 บาท