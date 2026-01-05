"ยศชนัน" ฟุ้ง! กระแสเพื่อไทยดีวันดีคืน หวังเหมา สส. 3 จังหวัด

นายยศชนัน วงศ์สวัสด์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความคาดหวังเก้าอี้ สส. ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี หลังลงพื้นที่รับฟังปัญหาเกษตรกรในวันนี้ ว่า มีความมั่นใจแบบดีวันดีคืน นาทีนี้พรรคเพื่อไทยมีความมั่นใจ แต่ต้องไม่ประมาทในการลงพื้นที่ ทำให้ประชาชนเห็นว่าไม่ใช่แค่ช่วงเลือกตั้ง แต่พรรคเพื่อไทยลงพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเข้าใจปัญหาที่แท้จริงจะทำให้ประชาชนได้เห็นความตั้งใจจริงของผู้สมัครทุกคน
นายยศชนัน ระบุว่า ในใจก็คิดว่าจะเหมาทั้งหมด ทั้ง 3 จังหวัด ซึ่งผู้สมัครทุกคนก็มั่นใจ และวันนี้ ตนมั่นใจยิ่งขึ้นว่าหลายนโยบายของพรรค ทั้งเรื่องปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ เห็นชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยจะทำอย่างไรให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนส่วนหนึ่ง ขณะเดียวกันภาคเอกชนก็สามารถช่วยได้ เรื่องน้ำมันที่ใช้ในเครื่องจักรทางการเกษตร วันนี้ได้ดูแลครบถ้วนแล้ว ส่วนเรื่องข้าวไม่ใช่แค่ในไทยแต่ต้องไปดูตลาดโลก เช่น การที่กระทรวงการต่างประเทศมีกระทรวงพาณิชย์ไปด้วยก็จะช่วยในการเจรจาส่งออก ไม่ใช่ไปเจรจากันเองเพื่อให้เกิดความสำเร็จได้
ส่วนนโยบายใหม่ที่จะเปิดในวันที่ 8 มกราคมนี้ จะเน้นกลุ่มใดเป็นพิเศษ และจะมั่นใจว่าดึงคะแนนเสียงคนที่ยังไม่ตัดสินใจได้หรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า จะเจาะกลุ่มที่ยังไม่ได้พูดถึงมากนัก ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่มีความเดือดร้อนจริงๆ ทั้งมีการดูแลนโยบายและงบประมาณที่เหมาะสม ขอให้รอดูวันในวันนั้น
ส่วนการดึงคะแนนจากคนที่ยังไม่ตัดสินใจ นายยศชนัน กล่าวว่า มีความมั่นใจ หลายคนมองพรรคเพื่อไทยเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆ และมองว่าเป็นพรรคที่มีประสบการณ์ สามารถทำนโยบายเพื่อประชาชนรากหญ้า สิ่งที่ยังไม่ได้ตัดสินใจก็คือการที่เพื่อไทยยังไม่ปล่อยนโยบายออกไป มั่นใจว่าหลังจากนี้คนที่ยังไม่ตัดสินใจจะกลับมาเลือกพรรคเพื่อไทยมากขึ้นอย่างแน่นอน