หุ้นไทยปิดภาคเช้า +23.06 จุด มูลค่าซื้อขาย 28,221.87 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 23.06 จุด หรือ +1.83% ที่ระดับ 1,282.73 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 28,221.87 ล้านบาท