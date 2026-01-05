"โอ๊ค-เอม" พา "น้องไปป์" เข้าเยี่ยม "ลุงแม้ว" ครั้งแรก

ช่วงเช้าวันนี้ นายพานทองแท้ ชินวัตร พร้อมภรรยา และ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ พร้อมสามี พานายศุภเสกข์ อมรฉัตร หรือ น้องไปป์ บุตรชายคนเดียวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร พร้อมให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันเรียนปริญญาเอกด้านวิศวกรรมเครื่องกล ที่ Imperial College London วันนี้ถือเป็นการเข้าเยี่ยมลุงเป็นครั้งแรก โดยมีนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ เดินทางมาด้วย ทุกคนมีสีหน้ายิ้มแย้มสดใส ยกมือไหว้ทักทายสื่อมวลชน และมวลชนคนเสื้อแดงที่มารอต้อนรับและให้กำลังใจก่อนเข้าไปในเรือนจำกลางคลองเปรม ซึ่งการเยี่ยมใช้เวลาประมาณ 30 นาที โดยยังไม่มีการให้สัมภาษณ์ใดๆ
สำหรับเรือนจำกลางคลองเปรม มีกำหนดเปิดให้เยี่ยมญาติใกล้ชิดอีกครั้งในวันที่ 12 ม.ค. ภายใต้กิจกรรม "ครอบครัวสัมพันธ์ (รักษ์วินัย)" โดยให้ร่วมกิจกรรมช่วงเช้า ในเวลา 09.00 - 11.00 น. เปิดจองคิวเยี่ยมระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม ซึ่งสามารถจองด้วยตัวเองที่เรือนจำ หรือจองผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมนี้ มีผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรมแค่ 60 คนเท่านั้น ญาติตรวจสอบรายชื่อได้ที่งานเยี่ยมญาติ หรือโทร. 0 -2001-3640