คลังร่วมแบงก์ชาติ ชวนลงทะเบียน “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” เริ่มวันนี้

กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และภาคสถาบันการเงิน ได้ร่วมกันออกกลไกเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ภายใต้โครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” ที่ได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เพื่อให้ลูกหนี้รายย่อยสามารถมาแก้ไขปัญหาหนี้เสียในการที่จะกลับมาเริ่มต้นทางการเงินใหม่ได้อีกครั้ง โดยลูกหนี้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ (1) เป็นลูกหนี้บุคคลธรรมดา และ (2) มีภาระหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans: NPLs) ทุกประเภทสินเชื่อกับผู้ให้บริการทางการเงินทุกแห่งรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
ธปท. ขอเรียนแจ้งว่า โครงการดังกล่าว เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ (5 มกราคม 2569) เป็นต้นไป โดยลูกหนี้ที่มีภาระหนี้ตามเงื่อนไขข้างต้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ผ่าน (1) เว็บไซต์ของ ธปท. (www.bot.or.th/cleardebt) หรือ (2) ช่องทางของบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) (www.sam.or.th) หรือ (3) ช่องทางของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ โดยในระยะแรก โครงการฯ จะครอบคลุมลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ก่อน
ในการดำเนินโครงการฯ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) ในฐานะบริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อสังคม (Social AMC) จะรับซื้อหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันของลูกหนี้กลุ่มเป้าหมายข้างต้น และนำมาปรับโครงสร้างหนี้ในเงื่อนไขที่ผ่อนปรนกว่าปกติ อาทิ ลดยอดเงินต้นบางส่วน หรือยกเว้นดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมคงค้างทั้งหมดหากปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข เพื่อช่วยให้ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้จริง ปิดจบหนี้ได้เร็วขึ้น รวมถึงมีประวัติการชำระหนี้ในเครดิตบูโรที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้อีกครั้ง โดยลูกหนี้สามารถเลือกมาตรการที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของตน ได้แก่ (1) จ่ายปิดจบหนี้ โดยจ่ายชำระหนี้บางส่วนเพื่อปิดจบหนี้ในทันที หรือ (2) ผ่อนชำระเป็นงวด สูงสุดไม่เกิน 3 ปี และไม่คิดดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างเข้าร่วมมาตรการ หลังลงทะเบียน ลูกหนี้จะได้รับการติดต่อจาก SAM หรือตัวแทนของ SAM โดยหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ช่องทาง ธปท. (BOT contact center 1213) SAM (call center 1443 กด 6) หรือ call center ของสถาบันการเงินเจ้าหนี้เดิม ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 เป็นต้นไป