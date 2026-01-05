นายกฯ ย้ำไทยมีสิทธิปกป้องอธิปไตย ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ ชี้กระแสเขมรตรึงกำลัง รอฟัง สมช. อย่าเชื่อข่าวลือ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงบทบาทของทหารในรอบปีที่ผ่านมาสามารถลบข้อครหาว่า "มีทหารไว้ทำไม" ได้แล้วหรือไม่ ว่า หากพูดถึงเรื่องทหารวันนี้ ที่เราได้ฉลองปีใหม่กันได้โดยที่ไม่ต้องมีความกังวล ต่ออันตรายใดๆ ของประเทศ ถือว่าเรามีบรรดาทหารหาญปกป้องดินแดนของเราเอาไว้ รักษาชายแดนตลอดแนวในช่วงข้ามปี จึงเป็นเหตุผลที่ตนเดินทางลงพื้นที่ในวันที่ 2 มกราคม 2569 ไปพบทหารที่อยู่ตามแนวชายแดน เพื่อนำคำขอบคุณของประชาชนชาวไทยไปมอบให้กับทหารทุกคน
เมื่อถามถึงการรายงานข่าวว่ากัมพูชามีการตรึงกำลังตามแนวชายแดน นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้ขอให้เลิกพูดคำว่ากระแสข่าว กองทัพ หน่วยความมั่นคง หน่วยข่าวกรอง สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. หากเราไปทำตามกระแสคนโน้นคนนี้ นึกสนุกขึ้นมาก็โพสต์อย่างโน้นอย่างนี้ไม่ได้ เราต้องอาศัยงานด้านการข่าวและข้อมูลด้านความมั่นคง จากหน่วยงานที่รัฐบาลรับผิดชอบอยู่
เมื่อถามว่าทางกัมพูชาออกมาระบุว่าไม่ยอมรับเรื่องการปักปันเขตแดนที่ได้มาด้วยการใช้กำลัง นายอนุทินกล่าวว่า ไม่เป็นไร ต่างคนต่างมีอธิปไตยของตนเอง ประเทศไทยก็ไม่ยอมให้ใครเข้ามา คุกคามหรือเข้าล่วงอธิปไตย
เมื่อถามว่าทางกองทัพภาคที่ 2 ได้มีการรายงานความเคลื่อนไหว ของกองทัพกัมพูชาบริเวณแนวชายแดนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายอนุทิน กล่าวว่า เขารายงานผู้บังคับบัญชาและทางผู้บังคับบัญชาก็คงจะรายงานกลับมายังสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตนขอรอฟังสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่าจะนำไปสู่การเกิดเหตุปะทะรอบที่ 3 หรือไม่ นายอนุทิน รีบสวนกลับทันทีว่า ตนขอรอฟังสภาความมั่นคงก่อน
ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ที่ผ่านมาทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยใช่หรือไม่ นายอนุทินยืนยันว่าเรียบร้อยดี และที่น่ายินดีคือทหารมีขวัญและกำลังใจ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นเสียสละทุ่มเท
เมื่อถามถึงความพยายามของกัมพูชาที่จะร้องต่อนานาชาติ เกี่ยวกับกำลังทหารของไทยที่จะเข้าไปยึดพื้นที่ นายอนุทิน ย้ำว่า ตนขอตอบคำตอบเดิม แต่ละประเทศเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปทำอะไรก็ได้ประเทศไทยก็ปกป้องอธิปไตยของประเทศ ปกป้องศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ ไม่ทำอะไรให้เกิดการเสียเปรียบหรือเสียประโยชน์เราใช้กรอบนี้ในการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไม่ใช่เฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน