รัฐบาลบูรณาการเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้อง 7 จังหวัดชายแดน

นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมถึงบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนเสียหายเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ออกมาตรการด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้า บสย. และลูกหนี้ที่ บสย. จ่ายเคลม ที่ได้รับผลกระทบ สำหรับผู้ที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัด ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, สระแก้ว, จันทบุรี และตราด โดยพักชำระค่าธรรมเนียม-ค่างวด เป็นระยะเวลา 6 เดือน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
1. มาตรการช่วยเหลือลูกค้า สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อ ที่จะครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 พักชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ และค่าจัดการค้ำประกันสินเชื่อ เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการภายในวันที่ 31 มกราคม 2569
2. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ สำหรับลูกหนี้ที่ บสย. จ่ายเคลม ซึ่งอยู่ระหว่างผ่อนชำระตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ และไม่ผิดนัดชำระหนี้ พักชำระค่างวด ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6 เดือน ระยะเวลารับคำขอตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2568 – 31 มกราคม 2569 และกรณีลูกหนี้ที่ถูกจ่ายเคลม เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ (รวมถึงครอบครัวสายตรง ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร) เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ และประชาชนที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ จากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดน บสย. ยกหนี้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยให้ทุกสัญญาที่ บสย. จ่ายเคลม
ทั้งนี้ รัฐบาลบูรณาการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา สำหรับลูกค้า-ลูกหนี้ บสย. ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุพิพาทชายแดน และมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ผ่านช่องทาง LINE OA TCG First: @tcgfirst หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ และ บสย. Call Center โทร. 02-890-9999