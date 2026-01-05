นายกฯ - ภริยา นำ ครม.ทำบุญปีใหม่ 69 ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบฯ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภริยา นำคณะรัฐมนตรี ประกอบพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี 2569 ภายในตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีการนิมนต์พระ 10 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์
เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมทำบุญตักบาตร บริเวณด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า
สำหรับพระสงฆ์ที่นิมนต์มาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตรในครั้งนี้ ได้นิมนต์ ฝพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ อาทิ สมเด็จพระพุฒาจารย์ และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม, พระพรหมดิลก วัดสามพระยา, พระพรหมสิทธิ วัดสระเกศ รวมถึง พระภิกษุสามเณร จากวัดโมลีโลกยาราม รวมทั้งหมด 69 รูป
จากนั้น นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล โดยเริ่มจากพระพรหม พระภูมิ และศาลตายาย ก่อนจะขึ้นไปถวายสักการะเทพนรสิงห์บนตึกไทยคู่ฟ้า
นายกรัฐมนตรี กล่าวอวยพรประชาชนคนไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ว่า ขอให้ประชาชนพี่น้องคนไทยทุกท่านได้เริ่มปีด้วยความเป็นสิริมงคล มีความสำเร็จ มีความสมปรารถนา มีความร่ำรวยเงินทอง มีสุขภาพแข็งแรง และขอให้ประเทศไทยมีความมั่นคงแข็งแรง มีอนาคตที่ดีทุกคน
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ปีใหม่นี้ รัฐบาลในฐานะรักษาการอยู่ อยากเริ่มต้นทำงานหรือผลักดันเรื่องใดมากที่สุด นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทำให้การเลือกตั้งเรียบร้อย และให้นโยบายรวมถึงข้อสั่งการต่างๆ ที่ได้ดำเนินมาให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็วที่สุด