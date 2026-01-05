วันนี้วันสุดท้าย! ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.ล่วงหน้า-ออกเสียงประชามตินอกเขต

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส. และผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ที่จะไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ ที่หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อหรือตามทะเบียนบ้านได้ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ให้ยื่นลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง สส. (ล่วงหน้า) ในเขต นอกเขต นอกราชอาณาจักร ภายในวันนี้ (5 ม.ค.) เพื่อไปใช้สิทธิล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์
ทั้งนี้ สามารถยื่นนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น หรือเอกอัครราชทูตหรือผู้ได้รับมอบหมาย ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ และยื่นคำขอทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เฉพาะนอกเขต-นอกราชอาณาจักร) ยื่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง