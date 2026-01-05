xs
ราคาทองเปิดปรับขึ้น [+550] รูปพรรณขายออก 66,300 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 5 มกราคม 2569 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.08 น. ราคาทองปรับขึ้น 550 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 65,400.00 บาท ขายออกบาทละ 65,500.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 64,096.48 บาท ขายออกบาทละ 66,300 บาท