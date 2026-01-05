คลังจ่อชงรัฐบาลใหม่ขึ้น VAT เป็น 8.5% ตั้งเป้าเป็น 10% ภายในปี 2573

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง คาดการณ์ว่า สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2569 จะขยายตัวได้ 2% โดยยังต้องจับตาในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังมีความผันผวน กระบวนการจัดทำงบประมาณปี 2570 ซึ่งอาจมีความล่าช้าจากการยุบสภา
ทั้งนี้ ยอมรับว่าในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2569 ค่อนข้างน่าเป็นห่วง เพราะยุบสภาเป็นรัฐบาลรักษาการ ทำให้หลายเรื่องที่อยากทำแต่ทำไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 1 จากการเลือกตั้ง
สำหรับปี 2569 นี้ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเตรียมแผนปฏิรูปโครงสร้างภาษี ซึ่งเป็นแผนการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ เพื่อเสนอรัฐบาลใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการคลังอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ จะเดินหน้าผลักดัน Data Lake ที่เป็นถังข้อมูลขนาดใหญ่ เชื่อมโยงข้อมูลหลายหน่วยงานเข้าด้วยกัน เช่น ข้อมูลจาก 3 กรมจัดเก็บภาษี เพื่อเดินหน้าอารีย์สกอร์ (Ari Score) ซึ่งจะทำให้คนตัวเล็กมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบ
ทั้งนี้ อารีย์สกอร์ จะตอบโจทย์การแก้หนี้นอกระบบ เพราะข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะเปิดโอกาสให้คนตัวเล็กเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ ซึ่งก็ไม่มีเหตุผลที่เขาจะไปกู้นอกระบบ โดยอารีย์สกอร์จะเป็นเรื่องหนึ่งที่นำฐานข้อมูลต่อยอดเพื่อช่วยคนตัวเล็ก
รายงานระบุว่า กระทรวงการคลังเร่งสรุปแผนการปฏิรูปโครงสร้างภาษีใหม่ ซึ่งรวมถึงแผนการคลังระยะปานกลาง (MTFF) ปี 2570 - 2573 ด้วย ระหว่างมีการยุบสภา และการเลือกตั้ง เพื่อเสนอรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาบริหารประเทศ
“คลังจะเสนอรัฐบาลใหม่ ปฏิรูปโครงสร้างภาษี ตามแผนการคลังระยะปานกลาง โดยรวมการปรับขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งจะทยอยปรับขึ้น 1.5% จาก VAT ปัจจุบันอยู่ที่ 7% เป็น 8.5% และให้เป็น 10% ภายในปี 2573“
ส่วนจะมีข้อแม้ในเรื่องเศรษฐกิจนั้น เชื่อว่ายังสามารถปรับขึ้น VAT ได้ เพราะกระทรวงการคลังได้เตรียมแผนการเข้าไปดูแลกลุ่มเปราะบางไว้แล้ว โดยรายได้จากการจัดเก็บภาษี VAT ส่วนหนึ่งจะไปเติมในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น หากมีรายได้จากภาษี VAT จำนวน 1 แสนล้านบาท รัฐบาลจะนำไปเติมเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 หมื่นล้านบาท และเข้าไปลดค่าครองชีพในด้านอื่นๆ เป็นต้น
“แม้หลายๆ ประเทศจะพูดถึงการปรับขึ้น VAT แล้วได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีกลไกเหมือนกับประเทศไทย ยืนยันว่า กระทรวงการคลังมีแผนที่สามารถดูแลประชาชนกลุ่มนี้ได้“