"ชวน" นำคณะผู้สมัคร สส.นครปฐม ลงพื้นที่หาเสียง ย้ำเลือกคนสุจริตทำงานเพื่อบ้านเมือง

นายชวน หลีกภัย ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่ภาคกลาง นำคณะผู้สมัคร สส.นครปฐม ทั้ง 6 เขตเลือกตั้ง และสมาชิกพรรค ร่วมกราบสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเริ่มภารกิจรณรงค์หาเสียง โดยมีประชาชนและกองเชียร์ในพื้นที่มารอให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและคึกคัก
ทั้งนี้ นายชวน ย้ำถึงความสำคัญของการเลือกคนดี มีความสุจริตเข้ามาทำงานเพื่อบ้านเมือง พร้อมขอคะแนนเสียงให้พรรคประชาธิปัตย์ บัญชีรายชื่อ หมายเลข 27 และผู้สมัครเขตทั้ง 6 เขตของนครปฐม ประกอบด้วย เขต 1 นายอัครดฎิฐ์คณุ ดลิกจิรายุ เบอร์ 5 เขต 2 นายนุกูล สิริสุวรรณ์ เบอร์ 6 เขต 3 นายอาทิตย์ ว่องวสุสมวงศ์ เบอร์ 2 เขต 4 นายวิทิต เปี่ยมคล้า เบอร์ 7 เขต 5 นายสมภพ จันทร์ทอง เบอร์ 5 เขต 6 นายธนบดี จุติโสภณชัย เบอร์ 8
