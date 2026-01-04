พรรคไทยสร้างไทยลงพื้นที่สยาม ชูนโยบายดูแลคนไทยตั้งแต่ในครรภ์จนแก่

วันนี้ (4 ม.ค.) พรรคไทยสร้างไทย นำโดย 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์, ดร.โภคิน พลกุล, พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร พร้อมด้วย น.ส.ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ หรือ จินนี่ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่ลานหน้าลิโด้ สยามสแควร์ เพื่อขอเสียงสนับสนุน และเปิดนโยบายดูแลคนไทยตั้งแต่ในครรภ์จนแก่ ทำให้คนไทยหายเหนื่อยกับการดำรงชีวิต มีชีวิตที่มีความสุข และมีความมั่นคงในชีวิตทุกช่วงวัย
คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ไทยสร้างไทยตระหนักว่าคนไทยทุกคนควรมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลจากรัฐ ให้มีชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิตทุกช่วงวัย จากงบประมาณของรัฐปีละเกือบ 4 ล้านล้าน เป็นเงินภาษีประชาชน และภาระเงินกู้ที่ประชาชนต้องร่วมกันรับผิดชอบชั่วลูกชั่วหลาน แต่ในความเป็นจริง คนไทยส่วนใหญ่กลับมีชีวิตอยู่ด้วยความทุกข์ยาก ต้องเผชิญกับความยากจน ขาดโอกาสในทุกด้าน ต้องอยู่ด้วยความกังวลในการใช้ชีวิตทุกช่วงวัย จะมีลูกก็กลัวไม่มีเงินเลี้ยงดู ไม่มีเงินส่งเรียน เด็กเกิดใหม่จึงลดลงอย่างมาก เหลือแค่ 400,000 คนต่อปี จะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตที่จะกระทบเศรษฐกิจไทยและระบบแรงงานอย่างหนัก
