นายก ส.กีฬาอีสปอร์ตฯ จ่อดำเนินคดี "Tokyogurl - ก้อง Cheerio" ปมโกงแข่ง RoV ในซีเกมส์

จากกรณี Tokyogurl ผู้เล่นทีม RoV หญิงทีมชาติไทย ถูกตั้งข้อสงสัยใช้สแตนด์อินในการแข่งขัน เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ตนเอง รวมถึงพยายามทุจริตการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 นั้น Cheerio หรือ ก้อง ผู้เล่น RoV ชายที่ถูกโยงว่าเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ร่างทรง หรือสแตนด์อิน ได้ออกมายอมรับข้อเท็จจริงแล้ว โดยโพสต์ข้อความผ่านบัญชี TikTok ส่วนตัว เมื่อวันที่ 2 มกราคม ที่ผ่านมา ยืนยันว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้บุคคลที่ 3 ลงเล่นแทนจริง พร้อมแสดงความสำนึกผิด และขอโทษต่อสังคมอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ นายสันติ โหลทอง ประธานสหพันธ์กีฬาอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชีย และนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย เตรียมดำเนินคดีกับทั้ง 2 บุคคลดังกล่าวให้ถึงที่สุด โดยการยอมรับผิดของ Cheerio จะช่วยลดขั้นตอนของการรอบริษัทสื่อสารตรวจสอบไอพีแอดเดรสของผู้กระทำความผิด เพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐาน พร้อมยืนยันว่า ยังคงดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุด
ทั้งนี้ นายสันติ โหลทอง ประธานสหพันธ์กีฬาอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชีย และนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย เตรียมดำเนินคดีกับทั้ง 2 บุคคลดังกล่าวให้ถึงที่สุด โดยการยอมรับผิดของ Cheerio จะช่วยลดขั้นตอนของการรอบริษัทสื่อสารตรวจสอบไอพีแอดเดรสของผู้กระทำความผิด เพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐาน พร้อมยืนยันว่า ยังคงดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุด