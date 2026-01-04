รอง ผบช.ก.เตรียมส่งสำนวน ป.ป.ช.พิจารณาคดี "บิ๊กโจ๊ก" วิ่งเต้นพัวพันเว็บฯ พนันออนไลน์

กรณี พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีต รอง ผบ.ตร. ถูกกล่าวหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์ และติดสินบนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) วิ่งเต้นช่วยเหลือคดีพัวพันเว็บพนันออนไลน์ ตามที่ได้เสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น
วันนี้ (4 ม.ค.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กล่าวว่า วันพรุ่งนี้ (5 ม.ค.) ทางพนักงานสอบสวน บก.ปปป. จะเดินทางไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อส่งมอบสำนวนคดีดังกล่าวให้กับทาง ป.ป.ช. พิจารณาภายใน 30 วัน ตามขั้นตอนกฎหมาย จากนั้น ทาง ป.ป.ช.จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะรับเรื่องไว้ดำเนินการเอง หรือจะส่งกลับให้พนักงานสอบสวนของตำรวจดำเนินการต่อไป
