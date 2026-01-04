โปรดเกล้าฯ จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวาย เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์

พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ บดินทรเชษฐภคินี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 2 มกราคม ที่พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร 10 ไตร เพื่อถวายแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์
ทั้งนี้ ข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ บดินทรเชษฐภคินี ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 18 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในด้านต่าง ๆ ทั้งการศึกษา สังคมสงเคราะห์ การแพทย์และสาธารณสุข โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
