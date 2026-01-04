ข่าวปลอม อย่าแชร์! ไทยละเมิดอธิปไตย-ยึดครองพื้นที่หลังข้อตกลงหยุดยิง ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ไทยละเมิดอธิปไตยและยึดครองพื้นที่หลังข้อตกลงหยุดยิงไทย-กัมพูชานั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กองทัพบก พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
ทั้งนี้ กองทัพบก ยืนยันว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยการดำเนินการของฝ่ายไทยเป็นเพียงการจัดระเบียบพื้นที่ภายในเขตแดนไทย ไม่ได้รุกล้ำดินแดนกัมพูชา ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ไทยตรวจพบการรุกล้ำจากฝั่งกัมพูชาในหลายพื้นที่ ทั้งการวางกำลังพล ตั้งฐานทหาร และการสนับสนุนให้มีชุมชนพลเรือนเข้ามาในเขตไทย
