"อรรถวิชช์" ห่วงสถานการณ์สหรัฐฯ-เวเนซุเอลา ส่งผลกระทบราคาน้ำมันตลาดโลก

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลำดับที่ 2 แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา มีคำสั่งโจมตีประเทศเวเนซุเอลา และจับกุมนายนิโกลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา โดยระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาน้ำมันในตลาดโลก เนื่องจากเวเนซุเอลาเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) เพียงรายเดียวในทวีปอเมริกา
นายอรรถวิชช์ กล่าวอีกว่า นโยบายที่พรรคเสนอว่า หากพรรคได้โอกาสเป็นรัฐบาลเข้าดูแลกระทรวงพลังงาน จะยกเลิกกองทุนน้ำมัน ใช้ระบบคลังน้ำมันสำรองแห่งชาติ ซึ่งสามารถออกเป็นพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ได้เลย , ยกเลิกการเก็บ VAT ที่ซ้อนทับกัน , เลิกอิงราคาสมมุติของสิงคโปร์ โดยให้ใช้ต้นทุนหน้าโรงกลั่นที่แท้จริง ซึ่งนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ในขณะเป็น รมว.กระทรวงพลังงาน ได้ออกกฎหมายลูกทำให้ทราบต้นทุนการกลั่นที่แท้จริงสำเร็จไปแล้ว ด้วยทั้งหมดนี้ สามารถทำเป้าหมายให้ราคาน้ำมันทั้งเบนซินและดีเซลอยู่ที่ 25 บาทต่อลิตรได้ ทั้งนี้ใน5 ม.ค. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค จะนำทีมผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร ทั้ง 33 เขต เข้าพบองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อให้คำสัตย์ปฏิญาณว่าจะเริ่มต้นชีวิตการเมืองด้วยความสุจริต ซื่อตรง และสานต่อนโยบายปราบโกงอย่างเด็ดขาด
