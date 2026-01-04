xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ บ่าย 3 นี้ ไม่มีฝน อุณหภูมิ 31 องศาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 4 มกราคม 2569 เวลา 15.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 31 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 40 เปอร์เซ็นต์