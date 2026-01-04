ศปภ.คค.รายงานการเดินทางช่วงปีใหม่ รวม 5 วัน มีกว่า 13 ล้านคน ลดลง 8.02%

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม (ศปภ.คค.) รายงานการเดินทางบนโครงข่ายคมนาคม ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 วันที่ 30 ธ.ค. 2568 - 3 ม.ค. 2569 รวมสะสม 5 วัน ระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอ โดยการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ รวม 13,016,679 คน ลดลง 8.02 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับวันที่ 27 – 31 ธ.ค. 2567 ระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ ทางราง มีสัดส่วนการใช้บริการสูงสุด 43 เปอร์เซ็นต์
ส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ (ถนน ราง น้ำ อากาศ) รวม 1,392,353 คน ลดลง 11.99 เปอร์เซ็นต์
ขณะที่การจราจรเข้า - ออก กรุงเทพฯ บนทางหลวงสายหลัก 12 เส้นทาง มีปริมาณ 5,209,442 คัน ลดลง 1.51% การเดินทางภายในกรุงเทพฯ บนทางด่วน มีปริมาณ 6,028,064 คัน ลดลง 20.82% ทั้งนี้ได้มีการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจ จุดพักรถ และจุดจอด 222 แห่ง 80,681 คัน พบบกพร่อง 55 คัน สั่งแก้ไข 54 คัน และสั่งเปลี่ยน 1 คัน และตรวจผู้ปฏิบัติงาน 80,681 คน ไม่พบแอลกอฮอล์ หรือสิ่งเสพติด รถไฟ ตรวจผู้ปฏิบัติงาน 788 คน พบแอลกอฮอล์ 1 คน ไม่พบสิ่งเสพติด และสั่งเปลี่ยน 1 คน ท่าเรือ/แพ 152 แห่ง ตรวจเรือ 4,350 ลำ พบข้อบกพร่อง 12 ลำ สั่งแก้ไข 12 ลำ และตรวจผู้ปฏิบัติงาน 6,313 คน ไม่พบแอลกอฮอล์ หรือสิ่งเสพติด
ส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ (ถนน ราง น้ำ อากาศ) รวม 1,392,353 คน ลดลง 11.99 เปอร์เซ็นต์
ขณะที่การจราจรเข้า - ออก กรุงเทพฯ บนทางหลวงสายหลัก 12 เส้นทาง มีปริมาณ 5,209,442 คัน ลดลง 1.51% การเดินทางภายในกรุงเทพฯ บนทางด่วน มีปริมาณ 6,028,064 คัน ลดลง 20.82% ทั้งนี้ได้มีการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจ จุดพักรถ และจุดจอด 222 แห่ง 80,681 คัน พบบกพร่อง 55 คัน สั่งแก้ไข 54 คัน และสั่งเปลี่ยน 1 คัน และตรวจผู้ปฏิบัติงาน 80,681 คน ไม่พบแอลกอฮอล์ หรือสิ่งเสพติด รถไฟ ตรวจผู้ปฏิบัติงาน 788 คน พบแอลกอฮอล์ 1 คน ไม่พบสิ่งเสพติด และสั่งเปลี่ยน 1 คน ท่าเรือ/แพ 152 แห่ง ตรวจเรือ 4,350 ลำ พบข้อบกพร่อง 12 ลำ สั่งแก้ไข 12 ลำ และตรวจผู้ปฏิบัติงาน 6,313 คน ไม่พบแอลกอฮอล์ หรือสิ่งเสพติด