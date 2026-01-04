xs
xsm
sm
md
lg

12.26 น. เส้นพระราม 2 ขาเข้า ติดขัดหนัก จนท.เปิดช่องทางพิเศษเพิ่ม หวังระบายรถ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

FM91 Trafficpro รายงานว่า เวลา 12.26 น. สภาพจราจรบนถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้า ช่วง กม.39+600 ก่อนถึงหน้าดูโฮม มหาชัย ติดขัดหนัก โดยมีท้ายแถวสะสมอยู่ที่ตรงข้ามวัดเกตุมดีศรีวราราม ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เปิดช่องทางพิเศษให้อีก 1 ช่องทาง เพื่อเร่งระบายรถแล้ว