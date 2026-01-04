อุทยานฯ เฉลิมรัตนโกสินทร์ ตั้งศูนย์ดูแล ปชช.พร้อมแจกพันธุ์ไม้เป็นของขวัญปีใหม่

นายวิกรานต์ กลัดตลาด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอำนวยความสะดวกดูแลช่วยเหลือและให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลวันปีใหม่ พ.ศ. 2569 พร้อมดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่จากใจ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าร้านค้าสวัสดิการอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ โดยมีกิจกรรม บริการน้ำดื่ม ตั้งจุดปฐมพยาบาล แจกพันธุ์ไม้ โครงการขยะคืนถิ่น รณรงค์ลดขยะในพื้นที่ และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ที่มาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
นอกจากนี้ ช่วง เวลา 18.00 น. ถึง 20.00 น. นายวิกรานต์ กลัดตลาด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ยังจัดให้มีกิจกรรม รำตง ของกลุ่มนักเรียนอนุรักษ์รำตง หมู่บ้านเขาเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ในเขต อช.เฉลิมรัตนโกสินทร์ และวงดนตรีโฟล์คซอง ของชุดสื่อความหมายธรรมชาติอุทยานฯ ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ได้รับชม บริเวณเวทีกลางแจ้ง ของลานกางเต็นท์อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นการส่งเสริม กิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนบ้านเขาเหล็ก และอุทยานฯ และยังเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของพี่น้องชาวกะเหรี่ยง ซึ่งมีวิถีชีวิตและชุมชน ใกล้ชิด กับผืนป่าของอุทยานฯ
นอกจากนี้ ช่วง เวลา 18.00 น. ถึง 20.00 น. นายวิกรานต์ กลัดตลาด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ยังจัดให้มีกิจกรรม รำตง ของกลุ่มนักเรียนอนุรักษ์รำตง หมู่บ้านเขาเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ในเขต อช.เฉลิมรัตนโกสินทร์ และวงดนตรีโฟล์คซอง ของชุดสื่อความหมายธรรมชาติอุทยานฯ ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ได้รับชม บริเวณเวทีกลางแจ้ง ของลานกางเต็นท์อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นการส่งเสริม กิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนบ้านเขาเหล็ก และอุทยานฯ และยังเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของพี่น้องชาวกะเหรี่ยง ซึ่งมีวิถีชีวิตและชุมชน ใกล้ชิด กับผืนป่าของอุทยานฯ