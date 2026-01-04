หัวหน้า พท.นำคณะลงพื้นที่มูลนิธิร่มไทรช่วย "ขวัญจิรา มีนชัยนันท์" หาเสียง

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ นายสุรเกียรติ เทียนทอง ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรคเพื่อไทย และนายวิชาญ มีนชัยนันท์ อดีต รมช.สาธารณสุข ลงพื้นที่มูลนิธิร่มไทร เพื่อช่วย น.ส.ขวัญจิรา มีนชัยนันท์ ผู้สมัคร สส. กทม. เขต 19 หาเสียง โดยรับฟังปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัย
จากนั้น นายจุลพันธ์ และคณะ เดินทางมาที่ตลาดจตุจักร 2 (มีนบุรี) เพื่อทักทายประชาชน และพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาด
