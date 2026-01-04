"เรืองไกร" เล็งร้อง กกต. วินิจฉัย "เท่าพิภพ" สมัคร สส.แทน "บุญฤทธิ์" ชอบหรือไม่

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ผู้สมัคร สส.กทม. พรรคพลังประขารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า กรณีที่มีการถอนตัวและเปลี่ยนแปลงผู้สมัครแทน ในเขตเลือกตั้งที่ 33 ของ กทม. นั้น ได้ติดตามศึกษาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว ในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัคร ตามความใน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. พ.ศ. 2561 มาตรา 51 ควรยื่นขอให้ กกต. ดำเนินการตรวจสอบเพื่อวินิจฉัยว่ากรณีการสมัคร สส.ของ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ที่มาแทนนายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ นั้น ชอบหรือไม่
กรณีดังกล่าว เป็นการที่ผู้สมัคร สส. กทม. เขต 33 คนเดิมผ่านการจับได้เบอร์ 11 แล้ว เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 68 และมีการเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ แล้ว ต่อมามีข่าวการลาออกวันที่ 29 ธ.ค. 68 และมีการสรรหาตัวแทนมาสมัครใหม่ในวันที่ 30 ธ.ค. 68 คือนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ตามข่าวที่ทราบโดยทั่วไป
กรณีดังกล่าว เป็นการที่ผู้สมัคร สส. กทม. เขต 33 คนเดิมผ่านการจับได้เบอร์ 11 แล้ว เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 68 และมีการเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ แล้ว ต่อมามีข่าวการลาออกวันที่ 29 ธ.ค. 68 และมีการสรรหาตัวแทนมาสมัครใหม่ในวันที่ 30 ธ.ค. 68 คือนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ตามข่าวที่ทราบโดยทั่วไป