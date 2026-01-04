ภาพรวมฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทยวันนี้ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เวลา 07:00 น. วันนี้ (4 ม.ค.) ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ แต่พบเกินค่ามาตรฐานบางพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี จ.สมุทรสาคร จ.อุทัยธานี และ จ.สมุทรสงคราม
ส่วนภาคเหนือ พบเกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 5.4 – 41.1 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 6.9 – 27.7 มคก./ลบ.ม.ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 19.2 – 41.2 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 13.3 – 35.0 มคก./ลบ.ม.ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 13.4 – 19.0 มคก./ลบ.ม.
