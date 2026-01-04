นิด้าโพลเผยผลสำรวจชาวสงขลา ยังหนุน "อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ" เป็นนายกรัฐมนตรี

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล หรือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจ เรื่อง “เลือกตั้ง 69 ของคนสงขลา” ระหว่างวันที่ 20-25 ธ.ค.68 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดสงขลา กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,067 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 2569 ของคนจังหวัดสงขลา
จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนสงขลาจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 40.67 ระบุว่าเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 2 ร้อยละ 24.18 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 3 ร้อยละ 12.56 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) อันดับ 4 ร้อยละ 11.43 ระบุว่าเป็น นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (พรรคประชาชน) อันดับ 5 ร้อยละ 2.16 ระบุว่า เป็น พล.อ.รังษี กิติญาณทรัพย์ (พรรคเศรษฐกิจ) อันดับ 6 ร้อยละ 1.78 ระบุว่าเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 7 ร้อยละ 1.41 ระบุว่า เป็นนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) และร้อยละ 5.81 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (พรรคเพื่อไทย) น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล (พรรคประชาชน) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร (พรรคประชาชน) น.ส.ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคไทยก้าวใหม่) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ (พรรคเพื่อไทย) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า (พรรคกล้าธรรม) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ (พรรคกล้าธรรม) และไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No)
