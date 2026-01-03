กัมพูชาส่งตัว 162 คนไทย ที่ถูกกักตัวในเสียมราฐ กลับประเทศไทย

กัมพูชาส่งตัวคนไทยจำนวน 162 คน ซึ่งถูกกักตัวอยู่ที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา กลับประเทศไทย ผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมีขบวนรถบัสจำนวน 6 คัน เดินทางมาถึงบริเวณหน้าด่านฝั่งกัมพูชา พร้อมด้วยกำลังทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชา ดูแลความเรียบร้อยในการส่งตัว
คนไทยกลุ่มดังกล่าว เป็นผู้ที่ตกค้างในช่วงสถานการณ์ความตึงเครียดและการสู้รบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ก่อนถูกควบคุมตัวและนำไปพักคอยไว้ที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา จนกระทั่งมีการประสานงานระหว่างสองประเทศ เพื่อดำเนินการส่งตัวกลับประเทศไทยในครั้งนี้
คนไทยกลุ่มดังกล่าว เป็นผู้ที่ตกค้างในช่วงสถานการณ์ความตึงเครียดและการสู้รบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ก่อนถูกควบคุมตัวและนำไปพักคอยไว้ที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา จนกระทั่งมีการประสานงานระหว่างสองประเทศ เพื่อดำเนินการส่งตัวกลับประเทศไทยในครั้งนี้