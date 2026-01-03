"จาตุรนต์" แนะเร่งพีอาร์การออกเสียงประชามติ หวั่น ปชช.กลับบ้านทันทีหลังเลือกตั้ง

นายจาตุรนต์ ฉายแสง ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานกรรมการรณรงค์สื่อสารประชามติและรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีการทำประชามติพร้อมการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ว่า ตนกลัวประชาชนจะรับรู้น้อย และการจัดสถานที่ในการไปแสดงตนและรับบัตรลงคะแนนหรือบัตรออกเสียงประชามติอยู่ห่างกัน อาจทำให้ประชาชนกลับบ้านก่อน โดยไม่ได้ไปออกเสียงประชามติ
ทั้งนี้ มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ อีกทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อาจต้องกำชับ หรือซักซ้อมเจ้าหน้าที่ที่จัดสถานที่ หรือดูแลหน่วยเลือกตั้ง หรือหน่วยออกเสียงประชามติ ให้พยายามหาทางให้การลงคะแนนเลือกตั้งกับการออกเสียงประชามติอยู่ใกล้กันให้มากที่สุด หรือเป็นเส้นทางต่อเนื่อง เพื่อที่หากประชาชนเสร็จจากการลงคะแนนเลือกตั้ง สส. แล้ว จะสามารถไปลงชื่อ และรับบัตรออกเสียงประชามติได้เลย
