ผบก.ตม.5 สั่งตั้ง กก.สอบข้อเท็จจริงปม จนท.ตม.ตาก ส่งผู้ต้องสงสัยคดีฆ่าผู้อื่นกลับเมียนมาร์

จากกรณีการเผยแพร่ข่าวหญิงสาวรายหนึ่ง ร้องเรียนขอความเป็นธรรมกรณีมารดาถูกลูกจ้างสัญชาติเมียนมาร์ทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิต เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 68 ต่อมาคนร้ายถูกส่งตัวมายัง ตรวจคนเข้าเมือง จ.ตาก และถูกผลักดันส่งกลับไปยังประเทศเมียนมาร์
ทั้งที่คนต่างด้าวดังกล่าว อยู่ในระหว่างกระบวนการรอดำเนินคดีนั้น
วันนี้ (3 ม.ค.) พ.ต.อ.ศราวุธ วะเท รอง ผบก ตม.5 ในฐานะ โฆษก ตม.5 เปิดเผยว่า ทาง พล.ต.ต.สราวุธ คนใหญ่ ผบก.ตม.5 ได้รับรายงานเหตุเบื้องต้นแล้ว และได้สั่ง ผกก.ตม.จว.ตาก ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยก่อนเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 68 สภ.พะวอ จ.ตาก ได้ส่งตัวนายโทนตาอ่อง สัญชาติเมียนมาร์ มายัง ตม.จว.ตาก เพื่อผลักดันส่งกลับไปนอกราชอาณาจักร และในวันเดียวกัน ได้มีหนังสือแจ้งขอชะลอการส่งกลับ เนื่องจากอยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าผู้อื่น แต่ขณะนั้น พนักงานสอบสวนยังไม่ได้ออกหมายจับ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนระหว่างการรอผลตรวจ DNA จนกระทั่งเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 68 พนักงานสอบสวน สภ.พะวอ จ.ตาก ได้ขออนุมัติหมายจับ นายโทนตาอ่อง ในความผิดฐาน ฆ่าผู้อื่น และได้นำหมายจับพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมาขอรับตัวผู้ต้องหาตามหมายจับไปดำเนินคดีตามกฎหมาย จึงได้ทราบภายหลังว่าคนต่างด้าวดังกล่าว ถูกส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 68 ซึ่งพบว่าเจ้าหน้าที่งานผลักดัน ตม.แม่สอด ได้ดำเนินการผลักดันคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 50 ราย กลับเมียนมา โดยตรวจสอบภายหลัง พบว่าในจำนวนนี้มี นายโทนตาอ่อง สัญชาติเมียนมา รวมอยู่ด้วย โดยเจ้าหน้าที่งานผลักดัน ตม.แม่สอด ยืนยันว่าไม่ปรากฏว่ามีการรับแจ้งการขอชะลอการส่งกลับแต่อย่างใด
ผบก.ตม.5 จึงสั่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ห้องกัก ตม.ตาก ผลัดที่รับตัวผู้ต้องหา โดยในชั้นนี้ถือเป็นความบกพร่องที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า พบสิ่งบ่งชี้ว่าเป็นความบกพร่องโดยเจตนา หรือเลินเล่อ เพื่อใช้เป็นข้อมูลดำเนินการทางวินัย และคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างถึงที่สุด
