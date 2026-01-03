xs
เวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่ว ปท.ประณามสหรัฐฯ รุกรานทหารในเมืองหลวง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงการากัส ประเทศเวเนซุเอลา ว่า ทำเนียบรัฐบาลเวเนซุเอลาเผยแพร่แถลงการณ์ของประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ พร้อมทั้งประณามการที่สหรัฐฯ เปิดฉากรุกรานทางทหารอย่างร้ายแรงที่สุด ในหลายพื้นที่ของกรุงการากัส ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ

ทั้งนี้ เวเนซุเอลาขอปฏิเสธคัดค้าน และขอประณามให้ประชาคมโลกรับทราบ กรณีการรุกรานทางทหารที่ร้ายแรงอย่างยิ่ง ซึ่งกระทำโดยรัฐบาลสหรัฐฯ ชุดปัจจุบัน ต่ออธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน ตลอดจนประชาชนชาวเวเนซุเอลา