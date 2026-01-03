"อนุทิน" พาภรรยาลงพื้นที่ระนองบ้านเกิด พร้อมช่วยผู้สมัคร สส.หาเสียง

วันนี้ (3 ม.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เดินทางลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาล เมืองระนอง จ.ระนอง ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ หรือ คุณจ๋า ภรรยา โดยใช้โอกาสช่วงปีใหม่ 2569 เดินทางกลับไปไหว้ขอพรผู้ใหญ่ที่บ้านภรรยา
ขณะเดียวกัน ยังได้ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับ นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ผู้สมัคร สส.ระนอง เขต 1 เบอร์ 4 พรรคภูมิใจไทย โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนออกมาต้อนรับและให้กำลังใจ พร้อมถ่ายภาพร่วมกับนายอนุทินจำนวนมาก
ขณะเดียวกัน ยังได้ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับ นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ผู้สมัคร สส.ระนอง เขต 1 เบอร์ 4 พรรคภูมิใจไทย โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนออกมาต้อนรับและให้กำลังใจ พร้อมถ่ายภาพร่วมกับนายอนุทินจำนวนมาก