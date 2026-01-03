"คุณหญิงสุดารัตน์" ชู "อุดมเดช รัตนเสถียร" เป็นตัวแทนภาพลักษณ์พรรคไทยสร้างไทย

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า มั่นใจในทีมผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ โดยยกให้ นายอุดมเดช รัตนเสถียร เป็นตัวแทนภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพของพรรค ในฐานะนักการเมืองคุณภาพที่มีประสบการณ์สูง เป็นอดีต สส.นนทบุรี 7 สมัย และอดีต รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่สำคัญยังเคยดำรงตำแหน่งประธานวิปรัฐบาล ซึ่งถือเป็นมือประสานสิบทิศ ที่มีความเชี่ยวชาญในการคุมเสียงและขับเคลื่อนงานในสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบการณ์ที่รอบด้านนี้ จะช่วยให้พรรคไทยสร้างไทยสามารถควบคุมแถว สส. ให้ทำงานเพื่อประชาชนอย่างเป็นเอกภาพและโปร่งใส