ปภ.สรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ สะสม 4 วัน รวม 991 ครั้ง เจ็บ 956 ตาย 171 ราย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) แถลงสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ประจำวันที่ 3 มกราคม 2569 เกิดอุบัติเหตุ 187 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 185 คน ผู้เสียชีวิต 21 ราย
ทั้งนี้ อุบัติเหตุทางถนนสะสมช่วง 4 วัน ของการรณรงค์ (30 ธ.ค. 68 – 2 ม.ค. 69) เกิดอุบัติเหตุรวม 991 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ รวม 956 คน ผู้เสียชีวิต รวม 171 ราย เน้นสื่อสารให้ประชาชนที่เดินทางช่วงหยุดยาวต่อเนื่อง พร้อมเตรียมดูแลการเดินทางกลับของประชาชน
