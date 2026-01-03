กรมคุมประพฤติเผยมาตรการควบคุมเข้มข้นช่วงปีใหม่ วันที่ 4 รวมกว่า 1.4 พันคดี

ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยผลการติดตามสถานการณ์คดีในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 ว่า วันที่ 2 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของการดำเนินมาตรการควบคุมเข้มข้น พบว่ามีคดีเข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ รวมทั้งสิ้น 1,401 คดี โดยคดีส่วนใหญ่เป็นความผิดฐานขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 1,349 คดี คิดเป็นร้อยละ 96.29 คดีขับเสพ จำนวน 51 คดี คิดเป็นร้อยละ 3.64 และคดีขับซิ่ง จำนวน 1 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.07
อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยอีกว่า ยอดคดีสะสมตลอด 4 วัน (30 ธ.ค. 68-2 ม.ค. 69) รวมทั้งสิ้น 2,959 คดี แบ่งเป็น ขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 2,793 คดี คิดเป็นร้อยละ 94.39 ขับรถประมาท จำนวน 4 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.14 ขับเสพ จำนวน 160 คดี คิดเป็นร้อยละ 5.40 และขับซิ่ง จำนวน 2 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.07 ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งมีคดีขับรถขณะเมาสุราจำนวน 1,997 คดี พบว่าในปีนี้ มีจำนวน 1,401 คดี ลดลง 596 คดี ทั้งนี้ สำหรับจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.นนทบุรี จำนวน 290 คดี 2.กรุงเทพมหานคร จำนวน 241 คดี และ 3.สมุทรปราการ จำนวน 178 คดี
