ยูนนานส่งออกอะโวคาโดไปยังมาเลเซียเป็นครั้งแรก ถือเป็นหมุดหมายใหม่

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากเมืองคุนหมิง ประเทศจีน วันนี้ (3 ม.ค.) ว่า สำนักงานศุลกากรเมืองเถิงชง ในมณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน รายงานการส่งออกอะโวคาโดจากมณฑลยูนนานไปยังมาเลเซียเป็นครั้งแรก
อะโวคาโดส่งออกชุดแรกนี้ มีปริมาณ 832 กิโลกรัม ถือเป็นหมุดหมายใหม่ของอุตสาหกรรมอะโวคาโดในมณฑลยูนนาน หลังจากมีการส่งออกไปยังสิงคโปร์เป็นครั้งแรก เมื่อปี 2567
ทั้งนี้ ตำบลเหมิ่งนั่วในอำเภอหลงหลิงของเมืองเป่าซาน เป็นฐานเพาะปลูกอะโวคาโดแห่งสำคัญของมณฑลยูนนาน เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นและฝนตก ซึ่งเหมาะสมกับการเพาะปลูกอะโวคาโด
อะโวคาโดส่งออกชุดแรกนี้ มีปริมาณ 832 กิโลกรัม ถือเป็นหมุดหมายใหม่ของอุตสาหกรรมอะโวคาโดในมณฑลยูนนาน หลังจากมีการส่งออกไปยังสิงคโปร์เป็นครั้งแรก เมื่อปี 2567
ทั้งนี้ ตำบลเหมิ่งนั่วในอำเภอหลงหลิงของเมืองเป่าซาน เป็นฐานเพาะปลูกอะโวคาโดแห่งสำคัญของมณฑลยูนนาน เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นและฝนตก ซึ่งเหมาะสมกับการเพาะปลูกอะโวคาโด