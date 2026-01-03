ข่าวปลอม อย่าแชร์! ธ.ก.ส.เปิดโครงการยื่นกู้ ผ่าน TikTok fjdvhwbg27r ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ธ.ก.ส.เปิดโครงการช่วยเหลือประชาชน ยื่นกู้ 60,000 บาท ผ่านช่องทาง TikTok fjdvhwbg27r นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง เป็นการแอบอ้างชื่อและตราสัญลักษณ์ของธนาคารโดยมิจฉาชีพ ธนาคารไม่มีนโยบายให้สินเชื่อผ่านช่องทาง TikTok และได้ดำเนินการแจ้งระงับบัญชีปลอมแล้ว ทั้งนี้ บัญชีทางการของธนาคารฯ คือ baacthailand
