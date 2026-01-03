รฟท.จัดขบวนรถเสริมพิเศษ รองรับ ปชช.เดินทางกลับหลังปีใหม่ มั่นใจไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการผู้ว่า รฟท. เปิดเผยว่าบรรยากาศการเดินทางตามสถานีปลายทางในเส้นทางสายเหนือ สายใต้ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพฯ ซึ่งภาพรวมการเดินทางโดยขบวนรถไฟยังไม่หนาแน่นมากนัก แต่คาดว่า ตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 3 มกราคม 2569 จะเริ่มมีผู้โดยสารทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวก และรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น รฟท. ได้จัดขบวนรถเสริมพิเศษช่วยการโดยสารเพิ่มเติม 4 ขบวน นอกเหนือจากขบวนรถประจำ มั่นใจว่าให้บริการได้อย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้างสถานี
