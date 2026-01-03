บขส.คาด ปชช.เดินทางกลับหลังฉลองปีใหม่ 1 แสนคน/วัน พร้อมจัดบัสบริการจุดเชื่อมต่อฟรี

นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า วันที่ 3 - 5 มกราคม 2569 คาดการณ์ว่า ประชาชนจะทยอยเดินทางเที่ยวกลับหลังจากฉลองเทศกาลปีใหม่ 2569 ในเที่ยวไป-กลับ เฉลี่ยวันละ 1 แสนคน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) เฉลี่ยวันละ 5,000 เที่ยว โดยในวันที่ 4-5 มกราคม 2569 เวลา 03.00 – 07.00 น. บขส. ได้จัดรถโดยสาร Shuttle bus 4 คัน ให้บริการฟรี ในเส้นทางสถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 – BTS หมอชิต – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (ประตู 2) จอดรับ – ส่งประชาชนบริเวณหน้าเสาธงสถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน และช่วยระบายผู้โดยสารจากสถานีขนส่งฯ ไปยังจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนหลัก