"จุลพันธ์" เผยทีม พท.พร้อมลงพื้นที่พบ ปชช.ตามแผนหาเสียงการเลือกตั้งแล้ว

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการหาเสียงครบ 1 สัปดาห์ จะต้องมีการปรับแผนหรือเพิ่มกลยุทธ์อะไรหรือไม่ ว่า มีการวางแผนไปจนถึงจบการเลือกตั้ง ในเรื่องของการดีเบต ในส่วนของเวทีต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ มีการกำหนดผู้ปราศรัย ซึ่งตนและ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย จะลงทุกพื้นที่พร้อมกับพบปะพี่น้องประชาชน โดยวันนี้พร้อมทุกอย่าง
ส่วนต้องปรับอะไรหรือไม่นั้น อาจจะมีหน้างานบ้าง แต่ส่วนใหญ่ค่อนข้างพร้อม และมีกำหนดที่จะเปิดนโยบายสำคัญ อีก 2 ช่วง ที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
