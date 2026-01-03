พรรคเพื่อไทยชวนลงทะเบียนประชามตินอกเขต - นอกราชอาณาจักร เริ่มวันนี้

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์ เชิญชวนลงทะเบียนประชามตินอกเขตและนอกราชอาณาจักร วันนี้ (3 ม.ค.) เป็นวันแรก โดยมีการเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 3 - 5 มกราคม 2569 เพียง 3 วันเท่านั้น
ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมการปกครอง
ประชามตินอกเขต : https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/outvote/
ประชามตินอกราชอาณาจักร : https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/popout/
ส่วนผู้ที่เคยลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้ว ต้องลงทะเบียนประชามติแยกอีกครั้ง ซึ่งการลงคะแนนประชามติไม่มีล่วงหน้า ต้องใช้สิทธิในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เท่านั้น
