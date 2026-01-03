ดอยอินทนนท์ ยังพบเหมยขาบต่อเนื่องเป็นวันที่ 25 อุณหภูมิต่ำสุด 3 องศาฯ

วันนี้ (3 ม.ค.) อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ยังพบเหมยขาบต่อเนื่องเป็นวันที่ 25 ของฤดูหนาว โดยเช้าวันนี้ บรรยากาศบนยอดดอยและกิ่วแม่ปานอากาศเปิดโล่ง ทัศนวิสัยดีเยี่ยม คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ
จากการตรวจวัดของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อน.5 (ยอดดอย) เมื่อเวลา 06.00 น. บันทึกอุณหภูมิต่ำสุดที่ยอดดอย 3 องศาเซลเซียส พบเหมยขาบบริเวณหน่วยพิทักษ์ โดยอุณหภูมิยอดหญ้าวัดได้ที่ 0.4 องศาเซลเซียส ส่วนกิ่วแม่ปานมีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และที่ทำการอุทยาน 9 องศาเซลเซียส
สำหรับฤดูหนาวปีนี้ เริ่มพบเหมยขาบครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 และพบอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวม 25 ครั้ง โดยอุณหภูมิต่ำสุดของฤดูกาลบันทึกได้ที่ 2 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ยอดดอยอินทนนท์
