อุทยานฯ เขาใหญ่มอบของขวัญปีใหม่ชาวไทย เข้าชมฟรีถึง 4 ม.ค.69

พ.ต.ท.จิรพัฒน์ เขียวศิริ สวญ.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.2 พร้อมด้วยตำรวจท่องเที่ยวโคราช ร่วมกับ นายศรุต พิรักษา ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นำกำลังเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราและอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสลมหนาวและชมความงดงามทางธรรมชาติ ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ด้วยการมอบของขวัญปีใหม่ "ขึ้นฟรี-อุ่นใจ"
ในการนี้ ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ขานรับนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ชาวไทย โดยการเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2569
