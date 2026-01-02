ผู้นำจีนเตรียมต้อนรับผู้นำเกาหลีใต้ หวังกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน เตรียมเป็นเจ้าภาพต้อนรับ ประธานาธิบดี อี แจ-มยอง ผู้นำเกาหลีใต้ ในการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2569 สะท้อนความพยายามของจีนในการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างจีนและญี่ปุ่น ที่ทวีความรุนแรงจากประเด็นไต้หวัน
ทั้งนี้ นับเป็นการพบกันครั้งที่ 2 ของผู้นำทั้งสอง ภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 เดือน ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่สั้นผิดปกติในทางการทูต และส่งสัญญาณถึงความต้องการของจีนในการยกระดับความร่วมมือกับเกาหลีใต้ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว
